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Невеста показала свадебное меню и была раскритикована в Сети

Ломтик огурца и брокколи: в Сети обсуждают свадебный стол невесты-фитоняшки
В сети обсуждают свадебный стол невесты-фитоняшки
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Американская фитнес-инфлюэнсер Сэм Катлер удивила пользователей социальных сетей выбором меню для свадебного банкета. Блогер полностью отказалась от продуктов, содержащих сахар и глютен, а также предложила гостям таблетки против вздутия живота.

Спустя несколько дней после вечеринки Сэм опубликовала видео «Что я съела в день своей свадьбы», где показала меню настоящей фитоняшки.

Утро невеста, конечно, начала в салоне красоты. Там она выпила два зелёных смузи и разделила с подругами огромную тарелку свежих овощей.

Затем, уже на welcome-зоне, гостей ожидали свежие устрицы и небольшие закуски из авокадо. В качестве первого блюда был подан салат из свежих овощей, завёрнутый в ломтик огурца. Насколько сытной была закуска, остаётся только догадываться. К блюду в качестве комплимента предлагались небольшие безглютеновые булочки.

Между закусками и горячим гостям принесли лимонный сорбет – протёртый со льдом лимон без добавления сахара для освежения вкусовых рецепторов. Блюдо соответствовало фито-меню: небольшой кусочек лосося, пару слайсов запечённого картофеля и броколли. Соуса, как и полагается, не было.

Какая же свадьба без сладкого! Невеста по традиции разрезала «полезный» шоколадный торт без глютена и сахара. А те гости, кому не хватило десертов, могли взять дополнительную порцию угощения у специального «сладкого стола».

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По окончании ужина Сэм предложила гостям таблетки против вздутия, чтобы все удачно получились на праздничных фотографиях и чувствовали себя комфортно.

Мнения пользователей разделились, однако большинство подписчиков не оценили выбор блогера. «Я бы точно отправилась за тако (традиционное блюдо мексиканской кухни) после такого свадебного ужина», – поделился один из комментаторов.

Сэм нисколько не расстроила критика публики. По её словам, она гордится собой и мужем за то, что им удалось даже на свадьбе остаться верным принципам здорового питания.

Катчер – адепт здорового образа жизни и системы питания 80/20 уже более пяти лет.
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