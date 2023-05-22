Психотерапевт Курпатов рассказал, как понравиться самому себе

Прежде всего важно осознать, что наше восприятие о самом себе часто формируется под воздействием чужих мнений.

С самого раннего детства нас оценивают и говорят, что «вот это – хорошо», «это – плохо». Когда мы ведём себя вот так — мы хорошие, когда по-другому — мы ужасные, плохие и не заслуживаем внимания, — отмечает психотерапевт.

Далее этот процесс может продолжаться всю жизнь. Если в юности нам приходится приспосабливаться ко взглядам окружающих, то в зрелом возрасте это может превратиться в проблему. Слишком большое количество разных мнений начинает мешать, становится трудно подстраиваться под каждого человека.

Чтобы наконец-то начать любить себя, Андрей Курпатов рекомендует перестать смотреть на себя сквозь призму чужих ожиданий и представлений. Нужно определить, что лично для вас ценно и важно. Тогда вы будете посвящать жизнь тому, что считаете действительно значимым, и начнёте узнавать себя, замечать свои сильные стороны.

После того, как человек найдёт своё внутреннее «Я», обратит внимание на собственные желания, тогда он сможет обрести гармонию и полюбить себя, — говорит Курпатов.