Как сохранить память до старости: учёные нашли простой способ

Учёные медицинского центра Ирвинга провели эксперимент, который доказал положительное влияние флавонола в организме на краткосрочную память. Участники с дефицитом этого вещества заметили улучшения после исследования.

Флавонолы — это питательные вещества, содержащиеся в определённых фруктах и овощах. Они содержатся, например, в таких продуктах, как черника, зелёный чай, грецкие орехи, цитрусовые, виноград, чёрный шоколад, какао.

Учёными было отобрано 3562 здоровых пожилых человека старше 60 лет. Всем участникам необходимо было заполнить анкету, чтобы врачи могли оценить качество их питания. Также испытуемые выполнили специальный тест, который определил их уровень кратковременной памяти. При этом одной группе назначили добавку флавонола, полученного из какао, а другой — нет.

В результате у тех, чей рацион до эксперимента был скуден на флавонолы, показатели памяти увеличились на 16%. Улучшения, которые были зафиксированы во время исследования, сохранились у испытуемых на несколько лет.

Учёные сделали вывод, что уровень флавонола должен поддерживаться при помощи правильного питания и тогда не будет необходимости дополнительно принимать какие-либо добавки.