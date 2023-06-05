В чемпионате Европы по сексу примут участие команды России и Украины

На чемпионат Европы по сексу заявлены спортсмены из 20 стран. Среди них есть команды из России и Украины.

Несмотря на то, что шведской федерации секса отказали в регистрации в качестве спортивной организации, соревнования всё равно состоятся. Чемпионат начнётся 8 июня и продлится несколько недель.

Соревнования будут проходить в три этапа, первый тур станет отборочным. Для прохода в основной конкурс нужно набрать определённое количество баллов. Их распределением займется жюри в составе пяти человек.

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Российские и украинские команды будут выступать вместе, что сейчас происходит лишь в нескольких видах спорта. На проходящем во Франции «Ролан Гаррос» было несколько случаев, когда встречались украинские и российские теннисистки, и после матчей соперницы не жали руки, хотя некоторые показывали друг другу большие пальцы вверх.