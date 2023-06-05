В чемпионате Европы по сексу примут участие команды России и Украины

На чемпионат Европы по сексу заявлены спортсмены из 20 стран. Среди них есть команды из России и Украины.
Несмотря на то, что шведской федерации секса отказали в регистрации в качестве спортивной организации, соревнования всё равно состоятся. Чемпионат начнётся 8 июня и продлится несколько недель.
Соревнования будут проходить в три этапа, первый тур станет отборочным. Для прохода в основной конкурс нужно набрать определённое количество баллов. Их распределением займется жюри в составе пяти человек.
Российские и украинские команды будут выступать вместе, что сейчас происходит лишь в нескольких видах спорта. На проходящем во Франции «Ролан Гаррос» было несколько случаев, когда встречались украинские и российские теннисистки, и после матчей соперницы не жали руки, хотя некоторые показывали друг другу большие пальцы вверх.
- 5 июня 2023
-
16:30
-
15:14
-
12:10
-
10:47
-
10:21
- 2 июня 2023
-
20:00
-
19:30
-
15:46
-
14:30
- 1 июня 2023
-
21:15
-
19:00
-
18:15
-
14:15
-
10:00
- 31 мая 2023
-
14:15
-
10:00
- 30 мая 2023
-
19:50
-
17:15
-
16:15
-
15:00
-
09:26
- 29 мая 2023
-
20:30
-
19:30
-
17:15
-
14:15
-
12:00
-
08:00
- 28 мая 2023
-
16:00
-
12:00
-
08:00
- 27 мая 2023
-
16:00
-
12:00
-
08:00
- 26 мая 2023
-
17:50
-
14:00