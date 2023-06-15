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Екатерина Усманова объяснила, когда стоит завершать упражнения, чтобы не испортить фигуру

Екатерина Усманова объяснила, когда стоит завершать упражнения, чтобы не испортить фигуру
Когда стоит завершать упражнения
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Часто можно услышать от различных тренеров о том, как важно соблюдать правильную технику. Она в комбинации с работой до отказа может привести к эффективной тренировке и наращиванию мышц. Чемпионка России по фитнес-бикини, Екатерина Усманова, в своих социальных сетях объяснила, как нужно выполнять подобные упражнения.

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Мышечный предел достигается тогда, когда вы нагрузили мышцы по максимуму. Однако здесь может возникнуть противоречие. Возможно ли дойти до полного отказа с идеальной техникой? Разве человек не будет выполнять последние повторения очень грязно?

Екатерина отмечает:

Отказ — это невозможность технически верно выполнить концентрическую фазу движения. Например, в приседе — поднятие тела в исходное положение. Если чувствуете, что у вас нарушается техника, начинает заваливаться спина или гулять колени, значит, вы дошли до технического отказа, надо завершать упражнение.

Так происходит, потому что целевые мышцы окончательно утомились. В работу включаются другие части тела и человек начинает раскачивать то, что ему не нужно. Это полезно для таких силовых видов спорта, как тяжёлая атлетика или кроссфит. В них очень важно мобилизовать всё тело для того, чтобы поставить рекорды.

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Для эстетического фитнеса и бодибилдинга в приоритете совершенно другие задачи. Одна из них — точечно, красиво, аккуратно изменять тело. Поэтому здесь нужно дойти до технического отказа и завершать выполнение упражнения.

О мнении учёных и рекомендациях тренеров на тему работы до отказа читайте подробнее в нашем материале.

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