Звёздный тренд: чудо-средство, с помощью которого можно сжечь 600 калорий за 45 минут

Одеяло-сауна набирает популярность и становится новым трендом. Британская ведущая Майя Джама поделилась в соцсетях об использовании этого чудо-средства. Также своими впечатлениями поделились такие звёзды, как Гвинет Пэлтроу, Леди Гаги и Дженнифер Энистон.
В традиционных саунах человек ощущает жар с самого начала. Здесь же инфракрасные излучения постепенно нагревают тело, позволяя вам дольше находиться в тепле и восстанавливать повреждённые ткани изнутри. В них используются слои кристаллов, генерирующие отрицательные ионы, необходимые для биохимических реакций.
Учёные подтверждают пользу одеяла:
- тепло лучей расширяет кровеносные сосуды;
- разгон лимфы удаляет клеточные отходы и поддерживает водный баланс;
- вырабатываемый коллаген поддерживает молодость кожи;
- регулируется уровень кортизола, что помогает расслабиться и выбрасывать серотонин – гормон счастья.
В среднем за полный 45-минутный сеанс в одеяле-сауне можно сжечь от 500 до 600 калорий, а также ускорить обмен веществ. Регулярное использование приводит к улучшению сна, придаёт коже сияние, снижает воспаления, мышечные боли и тревожность.
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