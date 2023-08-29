Доктор Утин назвал самые эффективные упражнения для снижения давления за считанные минуты

Кардиолог рассказал, какая физическая активность может стать вашим помощником в борьбе с гипертонической болезнью. Статические упражнения способны снизить давление. Нелюбимая всеми планка может спасти от ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

Доктор Утин объяснил, что последние научные исследования показывают положительный эффект от статических упражнений. Так, во время тренировки давление закономерно повышается, но затем оно снижается до уровня ниже, чем был ранее.

Кроме того, полезными оказались силовые и аэробные нагрузки. Они также помогают снизить давление. Но особое внимание всё-таки заслуживают статические упражнения, так что планка, «стульчик» и приседания заслуживают места в плане тренировок.

Однако важно помнить, что подобный способ снизить давление не может быть единственным средством от гипертонии. Тренировки лишь помогают на некоторое время. Подходящую схему лечения должен определить врач.

Медик также назвал оптимальное количество подобных упражнений — четыре подхода по 30 секунд, разделённые интервалами для отдыха, три раза в неделю. Такая небольшая тренировка поможет сердцу и сосудам сохранить здоровье.