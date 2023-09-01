Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Новости

Пора взять паузу: эксперт назвал признаки перетренированности

Пора взять паузу: эксперт назвал признаки перетренированности
4 признака перетренированности
Аудио-версия:
Комментарии

Прислушайтесь к этим признакам, указывающим на изнеможение, согласно рекомендациям опытного тренера.

Один из ранних сигналов перетренировки – ухудшение результатов тренировок. Если вы замечаете, что тяжело поднимаете привычный вес, быстрее устаёте или вам нужен более длительный отдых, следует пересмотреть программу упражнений.

Увеличенная частота сердечных сокращений в состоянии покоя, вызванная продолжительным стрессом, приводит к увеличению уровня кортизола. Это нарушает баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой.

Перетренированные спортсмены часто сталкиваются с ухудшением качества сна.

Если ваши циклы сна стали нестабильными, это может указывать на повышенный уровень стресса, особенно после продолжительных занятий.
Читайте также:
Комплекс простых и полезных упражнений из йоги. Всего 5 минут в день изменят ваше тело
Видео
Комплекс простых и полезных упражнений из йоги. Всего 5 минут в день изменят ваше тело

Интенсивные и частые упражнения способны замедлить пищеварение, переключая организм в режим борьбы. Потеря аппетита может усугубить напряжение, так как вы не получаете достаточно питательных веществ для нормального функционирования.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android