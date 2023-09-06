Акулы атаковали экипаж Russian Ocean в Тихом океане: детали произошедшего

Участникам путешествия Russian Ocean Way пришлось подать сигнал SOS ночью 5 сентября. Акулы напали на их катамаран в Тихом океане и прокусили один из баллонов. После этого путешественники ещё около суток продержались в аварийном состоянии, но животные вернулись и повредили правый баллон. Тогда катамаран пошёл ко дну.
Экипаж кругосветки в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса подвергся нападению опасных акул кукикаттеров. Путешественники смогли перенести вещи на судно, но катамаран спасти не удалось.
Мы связались с кандидатом географических наук, доцентом НИ ТГУ и руководителем берегового штаба Юлией Калюжной, чтобы узнать подробности произошедшего. По её словам, период после первой атаки был очень нервным и для участников экспедиции, и для тех, кто находился на берегу.
Инцидент произошёл ночью с 2.00-5.00, у путешественников вышли из строя сразу оба баллона. Сейчас они приходят в себя, сегодня ночью сухогруз доставит их к берегам Австралии. Дальнейшая судьба экспедиции будет решаться позднее. Руководитель берегового штаба призналась, что они до сих пор переживают за пострадавших, которым пришлось целые сутки провести на грани жизни и смерти.
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