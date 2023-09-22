Офтальмолог назвал способы сохранить зрение и предотвратить слепоту

После 40–50 лет сложно остановить снижение остроты зрения. Часто в этом возрасте сухость становится постоянным симптомом, который невозможно снять каплями. Длительное игнорирование может привести к опасному заболеванию — возрастной макулярной дегенерации. Недуг развивается постепенно и в отдельных случаях влечёт за собой полную слепоту.

Медики пока не определили точные причины недуга, несмотря на то что большой процент пожилых людей страдает от подобного расстройства здоровья. Поэтому доктор Мартин Скурр предупреждает: чем раньше вы обратите внимание на здоровье глаз, тем легче будет устранить последствия.

Пока врачи могут опираться только на статистику. К примеру, среди курильщиков возрастную макулярную дегенерацию диагностируют гораздо чаще. Кроме того, влияет наследственность.

Диабет и ожирение тоже могут провоцировать заболевание. Но главное, по словам медика, регулярно проверяться у офтальмолога, даже если вы не в группе риска.