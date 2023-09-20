53-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала роскошную фигуру в бикини

Супруга Майкла Дугласа порадовала подписчиков ярким фото незадолго до своего 54-го дня рождения. На снимке она позирует в откровенном бикини на фоне палящего солнца.
Кэтрин Зета-Джонс
Фото: @catherinezetajones
Британская актриса на протяжении 30 лет находится в центре внимания общественности, и за это время её фигура не изменилась. В прошлом году Кэтрин вернулась на большие экраны в популярном сериале «Уэнсдей» и напомнила всем, как нужно выглядеть в 53.
Актриса всегда много тренировалась, потому что в кино ей часто попадались роли со сценами обнажения. Так, ещё в юности у неё сформировалась привычка много тренироваться. В результате Кэтрин до сих пор старается заниматься спортом каждый день. В её распорядке присутствует разная нагрузка: плавание, теннисе, пелотон.
Но больше всего актриса любит танцы. В её доме оборудован специальный зал для чечётки. Кэтрин рассказывает, что иногда просто включает музыку на максимум и час активно двигается под музыку. При этом звезда признается, что не нуждается в персональном тренере: она отлично мотивирует себя сама.
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