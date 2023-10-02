В Сочи туристка упала со скалы под весом рюкзака и погибла

В минувшие выходные дни в горах Кавказского заповедника скончалась туристка. Причиной трагедии стал неподъемный рюкзак девушки.

Как сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника, группа туристов – двое мужчин и одна девушка – отправились в путь по маршруту №8а до лагеря Холодный. На второй день похода они сошли с тропы и отправились к горному массиву Псеашхо.

Как позже рассказал один из участников группы, несчастный случай произошёл во время отдыха. Девушка присела на краю тропы, не снимая тяжелый рюкзак: в итоге она потеряла равновесие и скатилась вниз, пролетев по каменистому склону около 100 метров.

После падения двигаться девушка не смогла. Её попутчики вызвали спасателей, после чего соорудили над пострадавшей импровизированный навес и попытались оказать ей первую помощь.

Спасатели добрались до туристов только глубокой ночью. К сожалению, девушка уже была мертва. Вчера, 1 октября, её тело доставили в Красную поляну.