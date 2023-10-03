«Ел тоннами яйца и выглядел старым»: Алексей Столяров с ужасом вспоминает период сушки

Алексей Столяров, профессиональный фитнес-тренер, спортивный блогер, рассказал о последствиях бодибилдинга. В период полугодовой подготовки к соревнованиям культурист придерживался безуглеводной диеты. Отказ от сладкого и мучного, как он отметил, дался ему особенно тяжело.

Ел тоннами яйца, творог, куриную грудку. Из углеводов была только гречка, которая от перенасыщения в какой-то момент стала сладкой. Когда ты на сушке, лимон ничем не отличается от яблок, то есть не чувствуешь, что он кислый.

Спортсмен признался, что был недоволен качеством тела в период сушки. По его словам, чрезмерные физические нагрузки и строгие ограничения в питании его состарили. После окончания соревнований ситуация лишь усугубилась. Алексей испытал сахарную ломку:

После выхода из сушки ты больной человек. Съедал по 40 пачек шоколада в день. В рационе больше ничего не было. Когда меня стошнило, понял, что пора остановиться. Из-за этого бодибилдинг странный предмет.

Недельный читмил не прошёл для него бесследно. Как рассказал Алексей, за тот период он набрал 10 кг, после чего пообещал себе придерживаться лишь принципов здорового питания. Сейчас блогер весит 88–89 кг и чувствует себя комфортно в своём теле.

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