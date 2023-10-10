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Врачи назвали неочевидный симптом высокого уровня холестерина

Врачи назвали неочевидный симптом высокого уровня холестерина
Неочевидный симптом высокого уровня холестерина
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Высокий уровень холестерина способен привести к серьёзным для здоровья последствиям. По данным Daily Record, на опасное состояние может указывать неочевидный симптом.

Речь о сильной боли в ногах – высокий уровень холестерина может блокировать кровоснабжение частей тела. Это состояние, известное как критическая ишемия нижних конечностей, может уменьшить приток крови к ногам, вызывая неприятные боли.

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Боль в ногах, вызванная ишемией, часто не даёт заснуть или может разбудить ночью, поскольку она часто возникает именно в лежачем положении. Облегчить состояние можно: нужно лечь, подняв ноги выше уровня тела, или немного пройтись, чтобы восстановить кровоток.

Эксперты отмечают, что сбалансированная диета помогает снизить уровень холестерина. Следует заменить продукты с высоким содержанием насыщенных жиров на продукты с ненасыщенными жирами (жирная рыба, авокадо, орехи, семена и растительные масла).

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