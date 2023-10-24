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Возлюбленная Криштиану Роналду показала подросшую дочь

Возлюбленная Криштиану Роналду показала редкое фото подросшей дочери
Криштиану Роналду и Джордина Родригес
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Криштиану Роналду и Джордина Родригес по праву носят титул одной из самых красивых звёздных пар. Футболист и модель регулярно радуют поклонников совместными выходами в свет и демонстрируют роскошную жизнь, однако вместе с этим они ещё и прекрасные родители.

На днях Джорджина порадовала поклонников новым снимком дочери. Она опубликовала трогательный снимок, на котором Белла Эсмеральда позирует вместе со старшим братом. Поклонники звёздной семьи уверены, что малышка вырастет такой же красивой, как и её мама.

Фото: из личного архива Джорджины Родригес

Напомним, в апреле 2022 года в семье Роналду и Джорджины произошло прекрасное, но вместе с этим и чудовищное событие. Возлюбленные стали родителями. На свет появилась их прекрасная дочь, но при родах погиб брат-близнец девочки. Футболист и модель тяжело переживали эту утрату. Особенно сильным ударом это стало для Джорджины, которая ранее пережила три выкидыша.

Сейчас малышке Белле Эсмеральде уже полтора года. Девочка растёт в любви и заботе, а звёздные родители периодически делятся её снимками. Она настолько очаровала публику, что каждая новая фотография Беллы в профилях родителей становится праздником.

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