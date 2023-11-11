Супермодель Жизель Бюндхен похвасталась идеальной фигурой на пляже в Бразилии

43-летняя супермодель Жизель Бюндхен недавно побывала в Бразилии. Красотка активно ведёт личный блог, поэтому её поклонники точно знали, что их ждёт невероятный репортаж из путешествия Жизель.

Конечно же, спортивная красотка первым делом продемонстрировала идеальную фигуру, опубликовав снимок в бикини с леопардовым принтом. Модель показала, как проводила время на бразильском пляже. Шикарный океан и горячий песок буквально заставили Жизель летать.

Фото: из личного архива Жизель Бюндхен

Бюндхен не скрывает, что ради идеальных форм она придерживается строгих правил в питании и много занимается спортом. Её день всегда начинается со стакана тёплой воды с лимоном и травяного отвара. Жизель рассказывала, что, как правило, завтракает фруктовым смузи, а балует себя она лишь по выходным.

Кроме того, красотка следит за количеством еды – её обед и ужин состоят из маленьких порций овощных блюд, а если хочется мясного, то в ход идёт утка или курица. Разумеется, в рационе Жизель нет сладкого и мучного. Модель обязательно соблюдает режим дня. Она рано ложится спать, чтобы дать организму возможность отдохнуть.

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