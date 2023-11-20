Шакил О'Нил признался, что всегда завидовал Дэвиду Бекхэму

Дэвид Бекхэм и Шакил О'Нил – хорошие друзья, но кто бы мог подумать, что ещё на заре своей карьеры легендарный баскетболист завидовал Бекхэму и даже видел в нём исключительно соперника. Об этом О'Нил рассказал во время Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе.

Я всегда завидовал ему. Это было что-то вроде профессиональной ревности, ведь я всегда хотел быть самым высокооплачиваемым спортсменом в истории, а Бекхэм тогда получал очень даже прилично.

Баскетболист признался, что, как только он познакомился с Дэвидом лично, он тут же поменял своё мнение о нём. Спортсмен назвал друга «классным парнем» и отметил, что каждому, кто хоть на каплю сомневается в этом, обязательно нужно посмотреть документальный фильм о Бекхэме.

Когда-то я и подумать не мог, через что ему пришлось пройти. Но он просто замечательный. Невероятно, как он смог выстоять.

Кстати, вместе с этим баскетболист успел посотрудничать с супругой Дэвида Викторией. Вместе с дизайнером они выпустили совместную коллекцию спортивной одежды для Reebok в стиле 90-х.