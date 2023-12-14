Путин: я сам с удовольствием яичницу ем. Мог 10 сразу с утра навернуть

Сегодня, 14 декабря, проходит «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Один из главных вопросов, который сейчас волнует всех россиян: «Что происходит с ценами на яйца?» Президент отметил, что недавно общался с министром сельского хозяйства, который, в свою очередь, сообщил, что с яйцами у них всё в порядке. Путин с этим категорически не согласился и подчеркнул, что сам является большим любителем блюд из них.

Я сам с удовольствием яичницу ем. Мог 10 сразу с утра навернуть, — рассказал Владимир Владимирович об одном из любимых блюд на завтрак.

Российский лидер отметил, что резкий скачок цен на яйца произошёл по причине того, что спрос на продукт значительно увеличился, а объём производства — нет. Вместе с этим не был налажен импорт из Турции и других стран.

Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Сбой в работе правительства, — сказал президент.