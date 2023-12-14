Переходить ли в Азию? Как развивать футбол в условиях санкций? Наблюдает ли за россиянами в НХЛ? Следим за спортивными темами.

Прямая линия с Путиным: что президент России скажет о спорте? Нужно ли ехать на ОИ-2024?

Сегодня, 14 декабря, состоится большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным. В последний раз такой формат общения с президентом РФ был в 2021 году. Нынешняя прямая линия станет 20-й и будет объединена с общением с представителями СМИ. Общее название программы – «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ожидается, что Владимир Путин выскажется и на темы, касающиеся спорта и конкретно Олимпийских игр — 2024. Кроме того, в октябре была заявлена программа развития массового спорта в России. «Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причём всех возрастов и групп по здоровью», – заявил Путин на форуме «Спорт норма жизни».

Какие ещё темы спорта могут быть затронуты?

– Как развивать российский футбол в условиях санкций.

– Зачем собираться сборной России по футболу, если нет международных матчей.

– Стоит ли федерациям переходить в Азию.

– Какой потенциал у Игр Дружбы, Фиджитал Игр и других соревнований, которые создают в России.

– Массовый спорт и проблемы его развития в регионах.

Где и во сколько смотреть прямую линию с Владимиром Путиным 2023 года?

Начало запланировано на 12:00 мск. Трансляция есть в программе следующих телеканалов: Первый, «Россия 1», НТВ, «Россия 24», НТВ, ОТР, а кроме того, на сайтах некоторых из них.

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