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Учёные нашли неожиданный минус в режиме «сов»

Учёные нашли неожиданный минус в режиме «сов»
Учёные выявили неожиданный минус в режиме «сов»
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Ложиться спать поздно ночью вредно для здоровья. Учёные из Шведского университета Гётеборга обнаружили, что «совы» более склонны к развитию сердечных заболеваний, чем «жаворонки».

В новом исследовании, опубликованном в журнале Sleep Medicine, принял участие 771 человек в возрасте от 50 до 64 лет. 144 добровольца признали себя абсолютными «жаворонками», а 128 идентифицировали себя как «совы».

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Выяснилось, что атеросклероз — уплотнение и сужение артерий, которое может привести к стенокардии, тромбам, сердечному приступу или инсульту — почти в два раза чаще встречается у людей с ночным образом жизни, чем у «ранних пташек».

Наши результаты показывают, что вечерний хронотип может быть связан не только с ухудшением здоровья сердечно-сосудистой системы в целом, но и в частности с кальцинозом коронарных артерий.
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