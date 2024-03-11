Учёные нашли неожиданный минус в режиме «сов»

Ложиться спать поздно ночью вредно для здоровья. Учёные из Шведского университета Гётеборга обнаружили, что «совы» более склонны к развитию сердечных заболеваний, чем «жаворонки».

В новом исследовании, опубликованном в журнале Sleep Medicine, принял участие 771 человек в возрасте от 50 до 64 лет. 144 добровольца признали себя абсолютными «жаворонками», а 128 идентифицировали себя как «совы».

Выяснилось, что атеросклероз — уплотнение и сужение артерий, которое может привести к стенокардии, тромбам, сердечному приступу или инсульту — почти в два раза чаще встречается у людей с ночным образом жизни, чем у «ранних пташек».

Наши результаты показывают, что вечерний хронотип может быть связан не только с ухудшением здоровья сердечно-сосудистой системы в целом, но и в частности с кальцинозом коронарных артерий.