Миллионы на счету: кошка Тейлор Свифт в два раза богаче парня-футболиста певицы

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей 2023 года. На данный момент её личное состояние оценивается в $ 1,1 млрд. Вместе с этим всё прекрасно и с личной жизнью звезды – вот уже несколько месяцев Тейлор светится от счастья рядом с игроком в американский футбол Трэвисом Келси.

Даже несмотря на плотный гастрольный график, девушка старается посещать все матчи возлюбленного и болеть за его команду «Канзас-Сити Чифс». Недавно американские журналисты сделали неожиданную статистику – они сравнили заработок Трэвиса и кошки Тейлор по кличке Оливия Бенсон.

Фото: из личного архива Тейлор Свифт

На счету пушистой любимицы Свифт лежит около $ 90 млн, а вот возлюбленный певицы может похвастаться состоянием почти в два с половиной раза меньше. К концу 2023 года личные активы Келси оценивались в $ 40 млн.

Чем же зарабатывает пушистая красавица Тейлор? Уже несколько лет она является «лицом» собственного бренда для животных, снимается в рекламе, а также принимает участие в клипах своей любимой хозяйки. Тейлор не раз признавалась, что просто обожает Оливию и делает всё, чтобы кошка была счастлива.