Ирина Шейк в платье-ёлке продемонстрировала идеальную фигуру на пляже

Ирина Шейк встретила 2024 год на берегу океана. Красотка не упустила возможности продемонстрировать идеальные формы на фоне экзотических пейзажей. Первые январские дни звезда провела на жарком пляже, куда надевала не только привычные бикини всех цветов. Видимо, русская красавица всё же заскучала среди пальм, а потому решила сама превратиться в нарядную новогоднюю ёлку.

В своих соцсетях Ирина поделилась фотографиями в сверкающем зелёном платье. Наряд особенно выигрышно смотрелся на контрасте с бирюзовой водой и белым песком, который в этом году заменил Шейк снег.

Фото: Из личного архива Ирины Шейк

К слову, по восточному календарю 2024-й – год Зелёного Деревянного дракона, поэтому модель определённо угадала с образом, ведь, как известно, чешуйчатый покровитель года – большой любитель блеска, роскоши и богатства.