Особняк Бекхэмов в Оксфордшире пострадал во время разрушительного урагана

Новый год в семье Дэвида и Виктории Бекхэм начался неспокойно. Прямо в первые дни января по Оксфордширу, где расположена резиденция супругов, прошёлся ураган. От разрушительной силы стихии пострадали многие владения в округе, без потерь не обошлось и на участке Бекхэмов.

У себя на странице в социальной сети бывший футболист рассказал, что сильнейшие порывы ветра безжалостно прямо с корнем вырвали дерево, которое упало на дорогу у дома. Бекхэм отметил, что из-за урагана пострадали и другие растения, а также коммуникации.

Участок Бекхэмов в Оксфордшире Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Могло быть и хуже… — написал спортсмен.

В последнее время Дэвид особенно много времени и сил вкладывает в свое загородное поместье. Бекхэм заинтересовался не только садоводством, но и разведением кур. На Рождество Виктория подарила супругу целый курятник. Остаётся надеяться, что шторм не навредил пернатым любимцам бывшего футболиста. Кстати, именно в Оксфордшире Бекхэмы встретили Рождество, а вот Новый год они предпочли отметить с родителями в роскошном отеле.

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