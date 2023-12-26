Бекхэму на Рождество подарили курятник

Виктория Бекхэм, которая является женой президента американского «Интер» Майами Дэвида Бекхэма, подарила мужу на Рождество курятник.

Бывший футболист благодаря своей жене обзавёлся несколькими курицами и одним петухом.

Бекхэм является воспитанником английского «Манчестер Юнайтед», откуда затем перешёл в мадридский «Реал». Затем англичанин перебрался в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. При этом из американского клуба отдавался в аренду в итальянский «Милан» дважды. Последним клубом для Бекхэма стал французский «ПСЖ», в котором он завершил карьеру летом 2013 года.

Сейчас Дэвид владеет американским «Интером» Майами, куда смог подписать Лионеля Месси, Серхио Бускетса, Луиса Суареса и Жорди Альбу. Кроме того, этим летом команда впервые выиграла трофей – Кубок лиг.