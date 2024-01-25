Марк Руффало узнал о развитии у себя опухоли благодаря вещему сну

В 2001 году у Марка Руффало диагностировали опухоль головного мозга. Актёр рассказал, что новость об этом нисколько не удивила его. В это трудно поверить, но Марк предчувствовал недуг. Звезда «Мстителей» рассказал, что в определённый момент ему приснился вещий сон, после которого он испытал некое чувство обречённости. Актёр сразу же записался на приём к врачу.

На тот момент единственной жалобой на здоровье у Руффало была ушная инфекция. С этой проблемой он обратился к ЛОРу, который во время осмотра обнаружил за левым ухом Марка опухоль размером с мяч для гольфа.

Новообразование оказалось доброкачественным, а лечение дало положительный результат. Единственным последствием удаления опухоли стал временный паралич части лица, который довольно быстро прошёл.

О своём диагнозе Руффало узнал буквально за несколько дней до рождения сына.

Актёр тогда принял решение держать это в секрете от своей беременной жены, чтобы оградить её от лишних переживаний. С того момента Марк особенно внимательно следит за своим здоровьем и старается истолковывать сны, даже если они кажутся ему максимально нелепыми и нереальными.