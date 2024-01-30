Вызывает воспалительное заболевание: эксперты назвали ключевые симптомы менингита

В зимние месяцы иммунитет ослабевает и повышается риск развития менингита. Эксперты рассказали, по каким признакам можно распознать заболевание.
Бактерии, вызывающие менингит, очень распространены: примерно каждый 10-й является их носителем, даже не подозревая об этом. Они передаются при тесном контакте и для большинства людей безвредны.
По данным Фонда исследований менингита, ежегодно от этой болезни страдают более 2,5 млн человек в мире. Почти каждый 10-й больной умирает, а каждый пятый становится инвалидом.
Симптомы менингита обычно появляются в течение пяти дней после заражения бактериями. Среди них:
- высокая температура;
- рвота;
- учащённое дыхание;
- головная боль и плохое самочувствие;
- боль в конечностях;
- бледная кожа;
- холодные руки и ноги;
- скованность шеи;
- светобоязнь;
- сыпь;
- судороги;
- спутанность сознания.
При подозрении на менингит нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.