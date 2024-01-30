Вызывает воспалительное заболевание: эксперты назвали ключевые симптомы менингита

В зимние месяцы иммунитет ослабевает и повышается риск развития менингита. Эксперты рассказали, по каким признакам можно распознать заболевание.

Бактерии, вызывающие менингит, очень распространены: примерно каждый 10-й является их носителем, даже не подозревая об этом. Они передаются при тесном контакте и для большинства людей безвредны.

По данным Фонда исследований менингита, ежегодно от этой болезни страдают более 2,5 млн человек в мире. Почти каждый 10-й больной умирает, а каждый пятый становится инвалидом.

Симптомы менингита обычно появляются в течение пяти дней после заражения бактериями. Среди них:

высокая температура;

рвота;

учащённое дыхание;

головная боль и плохое самочувствие;

боль в конечностях;

бледная кожа;

холодные руки и ноги;

скованность шеи;

светобоязнь;

сыпь;

судороги;

спутанность сознания.

При подозрении на менингит нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.