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Вызывает воспалительное заболевание: эксперты назвали ключевые симптомы менингита

Вызывает воспалительное заболевание: эксперты назвали ключевые симптомы менингита
Эксперты назвали ключевые симптомы менингита
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В зимние месяцы иммунитет ослабевает и повышается риск развития менингита. Эксперты рассказали, по каким признакам можно распознать заболевание.

Бактерии, вызывающие менингит, очень распространены: примерно каждый 10-й является их носителем, даже не подозревая об этом. Они передаются при тесном контакте и для большинства людей безвредны.

По данным Фонда исследований менингита, ежегодно от этой болезни страдают более 2,5 млн человек в мире. Почти каждый 10-й больной умирает, а каждый пятый становится инвалидом.

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Симптомы менингита обычно появляются в течение пяти дней после заражения бактериями. Среди них:

  • высокая температура;
  • рвота;
  • учащённое дыхание;
  • головная боль и плохое самочувствие;
  • боль в конечностях;
  • бледная кожа;
  • холодные руки и ноги;
  • скованность шеи;
  • светобоязнь;
  • сыпь;
  • судороги;
  • спутанность сознания.

При подозрении на менингит нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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