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Белла Хадид вернулась к работе после годового перерыва из-за тяжёлой болезни

Возвращение года: Белла Хадид снялась для глянца после долгой борьбы с тяжёлой болезнью
Белла Хадид
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Год назад успешная модель Белла Хадид пропала со всех радаров. У девушки случилось обострение болезни Лайма, которую у неё диагностировали ещё в 2012 году. Белла поставила на «стоп» карьеру и занялась здоровьем. Ради длительного лечения Хадид отказалась от десятков контрактов и выходов на подиум.

Недавно красотка стала вновь появляться на публике, а теперь решила стремительно ворваться в модную индустрию, снявшись сразу для четырёх обложек журнала Perfect. Модель приняла участие в съёмке в стиле нулевых.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Perfect

Добро пожаловать домой, Белла, — гласит надпись на одной из обложек.

Поклонники звезды пришли в восторг от новостей о возвращении Хадид. Пользователи Сети отметили, что даже на случайных фото папарацци Белла выглядит просто превосходно, а, следовательно, лечение явно пошло модели на пользу. Фанаты надеются, что теперь их любимице не придётся так надолго оставлять индустрию и желают ей новых карьерных успехов.

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