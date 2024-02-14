44-летняя Софи Эллис-Бекстор удивила поклонников неотразимой внешностью

В Голливуде уже давно ходят шутки о том, что некоторые знаменитости – настоящие вампиры. Иначе как ещё объяснить то, что с годами они не просто не стареют, а становятся только моложе. Например, именно так часто говорят о Джареде Лето, Энн Хэтэуэй и Кейт Бекинсейл. Теперь же в рядах «кровопийц» прибыло: публику ошарашил внешний вид певицы Софи Эллис-Бекстор.

Разговоры о том, что Софи выглядит гораздо моложе своих лет, ходили уже давно, однако окончательно в том, что она не стареет, поклонники убедились после выхода нового выпуска «Ночного шоу» Джимми Фэллона. В этом году артистке исполнится 45 лет, но, судя по её свежим снимкам, она готовится отпраздновать максимум 30-летие.

Софи Эллис-Бекстор Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images/кадр из клипа

Особенно удивительно это выглядит, если сравнить новые фотографии Софи с кадрами из легендарного клипа Murder on the Dancefloor, который вышел в далёком 2001 году. Кажется, что с того момента Эллис-Бекстор нисколько не поменялась. О своих секретах молодости и красоты певица молчит, поэтому догадки у фанатов появляются самые невероятные.