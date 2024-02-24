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Врач назвал 4 продукта, которые становятся токсичными при хранении в холодильнике

Холодильник необходим для хранения продуктов. Но некоторые из них нельзя убирать в прохладную и влажную среду, говорит специалист по здоровью кишечника Димпл Джангда.

Эти четыре продукта становятся токсичными при хранении в холодильнике.

1. Чеснок. В прохладе чеснок быстро поражает плесень.

Головки чеснока имеют низкую кислотность, что делает их склонными к развитию Clostridium botulinum, более известной как возбудитель ботулизма.

2. Лук. Иногда люди кладут в холодильник половинку лука, но делать этого не стоит. Крахмал начинает превращаться в сахар, и луковица постепенно покрывается токсичной для организма плесенью.

3. Имбирь. На нём тоже быстро начинает образовываться плесень, которая связана с почечной и печёночной недостаточностью.

4. Рис. Речь идёт об уже приготовленном рисе.

Многие люди начали хранить приготовленный рис в холодильнике из-за его устойчивости к крахмалу, и они думают, что это помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови. Но на самом деле рис — один из ингредиентов, который быстрее всего поражается плесенью. Если вы собираетесь хранить его в холодильнике, то не более чем 24 часа.