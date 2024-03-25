Опасно для здоровья: вот почему нельзя использовать картонные коробки из-под яиц повторно

Некоторые люди используют картонные коробки из-под яиц повторно. Но это чревато опасными последствиями для здоровья, говорят эксперты Берлинского потребительского центра.

Проблема с такими коробками из-под яиц в том, что они сделаны из картона и поэтому их невозможно очистить. По этой причине они часто загрязнены микробами и бактериями, например, сальмонеллой, которая может привести к диарее.

Остатки фекалий, которые иногда обнаруживаются на яичной скорлупе, прилипают к картонным коробкам. Это означает, что свежие яйца могут быть заражены микробами.

Специалисты рекомендуют выбрасывать коробки после одного использования. Более того, они советуют всегда мыть руки после контакта с яйцами, что поможет минимизировать попадание сальмонеллы в пищу.

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