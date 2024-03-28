Самая вредная привычка: такой режим сна увеличивает риск хронических заболеваний

Учёные из Университета штата Пенсильвания выявили четыре различных режима сна и выяснили, как они влияют на здоровье. Результаты их исследования опубликованы в журнале Psychosomatic Medicine.

Команда изучила сон в общей сложности 3683 взрослых. Авторы выделили четыре режима сна:

хороший сон, когда люди каждый день высыпаются;

нерегулярный, когда люди отсыпаются в выходные дни;

бессоница;

«дрёмы» — люди хорошо спят ночью, но и дремлют днём.

Оказалось, что самыми нездоровыми режимами сна являются две последние категории. По данным исследовательской группы, среди людей, страдающих бессонницей, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и слабости увеличилась на 72–188%. Также повышенный риск диабета, рака и слабости был выявлен у людей, которые дремали днём.

Анализ также показал, что люди с низким уровнем образования и безработные значительно чаще страдают бессонницей, а пожилые люди или пенсионеры чаще дремлют.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.