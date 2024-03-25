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Учёные рассказали, как хранить листовую зелень, чтобы избежать заражения кишечной палочкой

Учёные рассказали, как хранить листовую зелень, чтобы избежать заражения кишечной палочкой
Как хранить листовую зелень
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Листовая зелень является важным источником пищевых волокон и питательных веществ, но она может содержать вредные патогены. В исследовании, опубликованном в журнале Food Microbiology, учёные Университета Иллинойса выяснили, как хранить овощи, чтобы избежать заражения кишечной палочкой

Эксперты изучили пять различных видов листовой зелени: это салат романо, зелёный салат, шпинат, капуста и листовая капуста. В рамках научной работы авторы заразили продукты кишечной палочкой и наблюдали, что происходило при хранении при температуре 4°C, 20°C и 37°C.

Учёные пришли к выводу, что одни овощи лучше хранить в холодильнике, а другие — при комнатной температуре.

При комнатной температуре или выше кишечная палочка очень быстро растёт на салате, но, если салат хранить в холодильнике при температуре 4°C, мы видим резкое снижение популяции кишечной палочки. Однако для зелени, такой как капуста и листовая капуста, мы получаем противоположные результаты. На этих овощах кишечная палочка растёт медленнее при более высоких температурах, но, если она уже присутствует, она может дольше сохраняться в холодильнике.

Капуста и листовая капуста обычно проходят термообработку и в целом менее восприимчивы к заражению кишечной палочкой, чем салат — овощ, который едят сырым. Эксперты добавили, что мытьё помогает в этом случае, но не удаляет все бактерии из-за текстуры листьев.

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