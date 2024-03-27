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Дженнифер Лопес показала, как поддерживает стройность в домашних условиях

Выполнит каждый: Дженнифер Лопес показала идеальную домашнюю тренировку для стройности
Дженнифер Лопес
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54-летняя Дженнифер Лопес всегда была эталоном стройности. Актриса и певица уже много лет ведёт активный образ жизни, занимается танцами и фитнесом. Зачастую Лопес тренируется не в спортивном зале, а прямо на лужайке перед своим домом. У себя в блоге звезда показала комплекс упражнений, повторить который сможет каждый.

Для занятия Лопес облачилась в розовый спортивный костюм и расположилась на зелёном газоне. В этот раз тренировка звезды была посвящена растяжке и силовой нагрузке. Так, большую часть упражнений Дженнифер выполняла с использованием гантелей.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: Из личного архива Дженнифер Лопес

Лопес показала, как правильно делать приседания и выпады, подъёмы из положения лёжа для идеального пресса. Кстати, начать тренировку актриса рекомендует именно с растяжки – это важно для разогрева мышц во избежание травм и болевых ощущений во время выполнения упражнений.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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