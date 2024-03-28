48-летний Дэвид Бекхэм показал тренировку в зале и похвастался упругим прессом

Для каждого члена семьи Бекхэмов спорт всегда был одной из главных составляющих жизни. Особое значение тренировки, конечно же, имеют для главы семейства. Дэвид Бекхэм даже после завершения спортивной карьеры регулярно тренируется и поддерживает идеальную форму. У себя в блоге футболист часто показывает, как занимается в домашнем зале.

В этот раз Бекхэм продемонстрировал, как ему удаётся сохранять пресс рельефным. 48-летний Дэвид опубликовал кадры, на которых висит на штанге и выполняет подъёмы ног. Больше всего поклонников звезды привлекла не его техника выполнения упражнения, а отсутствие футболки.

Дэвид Бекхэм Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Зачастую на тренировки Бекхэм приходит в компании своей супруги Виктории, однако пока модельер ограничивает себя в занятиях спортом – месяц назад она сломала ногу, поэтому даже неугомонной Перчинке пришлось на время дать себе отдых. Сам Бекхэм тренировки не прогуливает, так что сейчас отдувается в зале за двоих.

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