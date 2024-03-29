На Чукотке спасли 70-летнего мужчину, прожившего пять месяцев в тундре

Чукотские полицейские вернули домой 70-летнего рыбака, который пропал осенью прошлого года. Оказалось, что мужчина отправился на промысел на лодке, однако домой так и не вернулся. С того момента он ни разу не выходил на связь с родными. Родственники пенсионера рассказали, что он уже давно занимается дальним промыслом, поэтому зачастую рыбалка у него длится до шести месяцев.

В этот раз мужчина пообещал, что вернётся домой к Новому году, однако родные его так и не дождались. Тогда супруга рыбака обратилась к участковому уполномоченному полиции села Усть-Белая Чукотского автономного округа Эдуарду Бадаеву. Найти пропавшего удалось достаточно быстро – его обнаружили примерно в 150 километрах от дома.

Выяснилось, что запас провизии у мужчины закончился ещё месяц назад. Всё это время он питался корой и наловленной рыбой. Он объяснил, что идти домой не решался, поскольку стоял слишком сильный мороз. Сейчас пенсионер сильно истощён, поэтому уходом за ним будут заниматься медики.

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