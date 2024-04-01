Утро миллиардера: Павел Дуров показал, как начинает свой день в ледяной ванне

39-летний миллиардер и основатель социальной сети «ВКонтакте» известен своей любовью к здоровому образу жизни. Уже много лет Павел Дуров проводит много времени в тренажёрном зале, занимается духовными практиками и старается поддерживать бодрость духа. В социальных сетях Дуров изредка делится кадрами со своих тренировок и демонстрирует идеальную форму.

Оказывается, секрет того, как миллиардеру удаётся поддерживать себя в тонусе, кроется не только в диете и тренировках, а ещё и в ледяных ваннах, с которых, судя по всему, начинается практически каждый день Дурова. У себя в блоге он показал, как заряжается энергией, сидя в холодной воде.

Павел Дуров Фото: Из личного архива Павла Дурова

Несколько минут со льдом в воде с температурой 0° — лучший способ начать день, — написал Павел.

Такая процедура, к слову, пользуется большой популярностью среди звёзд Голливуда. Ледяные ванны помогают поддерживать бодрость духа и вырабатывать дисциплину.

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