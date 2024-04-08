Этот признак на голове может указывать на высокий уровень холестерина в крови

Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск инфарктов и инсультов. Хирург Зейн Маджид в интервью Express рассказал о признаке на голове, который указывает на высокие показатели.

Холестерин — это тип липида (жира), который необходим для жизни. Это ключевой структурный компонент клеток, он действует как предшественник в синтезе определённых гормонов, таких как эстроген, тестостерон и кортизол, и жизненно важен для производства витамина D. Помимо этих функций, холестерин также важен в цикле волос.

Именно поэтому выпадение волос может предупреждать о высоком уровне холестерина в крови. Исследования показывают, что дислипидемия (нездоровый уровень одного или нескольких видов липидов) чаще встречается у женщин и мужчин с андрогенной алопецией.

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