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Жена Брюса Уиллиса вместе с дочерьми отдала дань уважения страдающим деменцией через молитву

Жена и дочери Брюса Уиллиса отдали дань уважения страдающим деменцией
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
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С того момента, как у Брюса Уиллиса была диагностирована лобно-височная деменция, его супруга активно поддерживает сообщество людей с подобными заболеваниями. На днях актриса вместе с дочерьми от Крепкого орешка отдала дань уважения всем, кого коснулась эта беда. Эмма вместе с девочками отправилась в буддийский храм.

Там они, согласно восточной традиции, повесили специальные деревянные таблички, на которых написали свои пожелания людям с деменцией.

Эмма Хеминг с дочерями

Эмма Хеминг с дочерями

Фото: Из личного архива Эммы Хеминг

Эма (絵馬, «изображающая лошадь») — это маленькие деревянные таблички, особенно популярные в Японии. На них буддисты пишут молитвы или пожелания. Их обычно вешают в храмах, где обитают духи или божества, — объяснила Эмма.

Хеминг поделилась, что таким образом её семья попыталась поддержать всех, кому довелось столкнуться с деменцией. Актриса обратилась к поклонникам с просьбой молиться за здоровье её супруга Брюса Уиллиса и других причастных к сообществу людей, страдающих постепенной потерей когнитивных функций.

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