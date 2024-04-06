Жена и дочери Брюса Уиллиса отдали дань уважения страдающим деменцией

С того момента, как у Брюса Уиллиса была диагностирована лобно-височная деменция, его супруга активно поддерживает сообщество людей с подобными заболеваниями. На днях актриса вместе с дочерьми от Крепкого орешка отдала дань уважения всем, кого коснулась эта беда. Эмма вместе с девочками отправилась в буддийский храм.

Там они, согласно восточной традиции, повесили специальные деревянные таблички, на которых написали свои пожелания людям с деменцией.

Эмма Хеминг с дочерями Фото: Из личного архива Эммы Хеминг

Эма (絵馬, «изображающая лошадь») — это маленькие деревянные таблички, особенно популярные в Японии. На них буддисты пишут молитвы или пожелания. Их обычно вешают в храмах, где обитают духи или божества, — объяснила Эмма.

Хеминг поделилась, что таким образом её семья попыталась поддержать всех, кому довелось столкнуться с деменцией. Актриса обратилась к поклонникам с просьбой молиться за здоровье её супруга Брюса Уиллиса и других причастных к сообществу людей, страдающих постепенной потерей когнитивных функций.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.