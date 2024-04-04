Жена Брюса Уиллиса поделилась редким фото 12-летней дочери от актёра

Несколько дней назад старшая дочь Брюса Уиллиса и Эммы Хеминг отпраздновала свой день рождения. Мэйбл Рэй исполнилось 12 лет. Она не ведёт социальные сети, а мама девочки редко делится её фотографиями. Однако в честь дня рождения Мэйбл Эмма показала, как она выглядит сейчас.

У себя в блоге Хеминг опубликовала милый ролик, на котором Мэйбл принимает поздравления от близких. Поклонники Брюса Уиллиса отметили, что девочка растёт удивительной красавицей и невероятно похожа на свою маму. Многие уверены, что в будущем мир увидит ещё одну успешную актрису или модель в лице Мэйбл.

Мэйбл Рэй Уиллис Фото: Из личного архива Эммы Хеминг

Всего же у Брюса Уиллиса пятеро детей. В браке звезды «Крепкого орешка» с Деми Мур на свет появились три дочери. В 2009 году голливудский актёр женился на Эмме Хемминг. Вторая супруга подарила ему дочерей Мйбл Рэй и Эвелин Пенн. После новостей о деменции у Брюса Деми и Эмма особенно сплотились. Большую часть времени они проводят вместе, делая всё возможное, чтобы Уиллис чувствовал себя комфортно.

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