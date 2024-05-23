По итогам полумарафона «ЗаБег.РФ» выбрана беговая столица России

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19 мая Магадан был признан беговой столицей России. Этот город впервые показал лучшие результаты забега. Участники Магаданского полумарафона суммарно преодолели 3811 километров. Благодаря таким ошеломительным результатам город получил 35,1 зачётного балла в итоговой таблице.

Магадан шёл к званию беговой столицы уже 4 года! Каждый раз им совсем немного не хватало до первого места, и наконец-то вот она – победа! Несмотря на суровые погодные условия. Поздравляем участников, организаторов, волонтёров, пейсмейкеров и всех, кто принимал участие в «ЗаБег.РФ» в Магадане, – отметила руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» в Магадане Фото: Пресс-служба полумарафона «ЗаБег.РФ»

Почётное второе место досталось Нижнему Новгороду (34,9 балла), третье забрал Липецк (25,6 балла). Магадан получит долгожданный переходящий Кубок, на котором выгравированы названия всех российских городов, когда-либо удостаивавшихся почётного звания беговой столицы страны. Дважды его получали Казань (2017 и 2018 год), Владивосток (2019), Нижний Новгород (2020, 2022), Санкт-Петербург (2021) и Липецк (2023).

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