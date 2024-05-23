Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

По итогам полумарафона «ЗаБег.РФ» выбрана беговая столица России

По итогам полумарафона «ЗаБег.РФ» выбрана беговая столица России
Полумарафон «ЗаБег.РФ»
Аудио-версия:
Комментарии

19 мая Магадан был признан беговой столицей России. Этот город впервые показал лучшие результаты забега. Участники Магаданского полумарафона суммарно преодолели 3811 километров. Благодаря таким ошеломительным результатам город получил 35,1 зачётного балла в итоговой таблице.

Магадан шёл к званию беговой столицы уже 4 года! Каждый раз им совсем немного не хватало до первого места, и наконец-то вот она – победа! Несмотря на суровые погодные условия. Поздравляем участников, организаторов, волонтёров, пейсмейкеров и всех, кто принимал участие в «ЗаБег.РФ» в Магадане, – отметила руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.
Полумарафон «ЗаБег.РФ» в Магадане

Полумарафон «ЗаБег.РФ» в Магадане

Фото: Пресс-служба полумарафона «ЗаБег.РФ»

Почётное второе место досталось Нижнему Новгороду (34,9 балла), третье забрал Липецк (25,6 балла). Магадан получит долгожданный переходящий Кубок, на котором выгравированы названия всех российских городов, когда-либо удостаивавшихся почётного звания беговой столицы страны. Дважды его получали Казань (2017 и 2018 год), Владивосток (2019), Нижний Новгород (2020, 2022), Санкт-Петербург (2021) и Липецк (2023).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
18 мая в Москве прошла самая популярная в России велогонка «Садовое кольцо» — 2024
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android