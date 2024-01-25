Стали известны интересные детали контракта Леклера с «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подписал новый контракт с командой из Италии в Формуле-1.

По информации La Gazzetta dello Sport в контракте Леклера будет опция досрочного расторжения контракта с «Феррари». При этом в материале отмечается, что Шарль подписал контракт сроком до 2029 года.

В прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Его товарищ по команде Карлос Сайнс был седьмым (200 баллов). «Феррари» в 2023 году заняла третье место в Кубке конструкторов.

Напомним, что Леклер выступает в Формуле-1 с 2018 года, а уже в сезоне-2019 оказался в «Феррари», за которую выступает до сих пор. Лучшим результатом в личном зачёте пилотов является второе место в сезоне-2022.