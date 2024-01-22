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Отец Карлоса Сайнса намерен обсудить с ним вариант с «Ауди» в Формуле-1

Отец Карлоса Сайнса намерен обсудить с ним вариант с «Ауди» в Формуле-1
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Прославленный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший поделился мнением о перспективах «Ауди» в Формуле-1.

«Ауди» всегда уверена в успехе. В конце концов, я знаю, насколько серьёзно они относятся к каждому проекту. Кроме того, мне хорошо известно, что такое знаменитый немецкий менталитет – как с хорошей, так и с не очень хорошей стороны. Но, вообще, мы просто должны с большим уважением относиться к концерну Volkswagen, частью которого является «Ауди».

Все мы знаем, что Формула-1 — это особый мир. Я очень уважаю «Ауди». На мой взгляд, их успех в Формуле-1 — всего лишь вопрос времени. Конечно, имеет смысл поговорить дома с Карлосом о том, чего может добиться «Ауди», тем более что я являюсь членом этой семьи», — приводит слова Сайнса-старшего Racingnews365.

Напомним, Сайнс-старший стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачёте внедорожников 2024 года. Для него это уже четвёртый титул на «Дакаре», а для «Ауди» это чемпионство стало первым в истории.

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