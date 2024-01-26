«Макларен» объявил о продлении долгосрочного контракта с Ландо Норрисом

Команда Формулы-1 «Макларен» объявила о продлении контракта с британским гонщиком Ландо Норрисом.

«Я невероятно рад, что мы продолжим наши трудовые отношения с Ландо ещё несколько лет. У нас было фантастическое приключение последние шесть лет, и он показал невероятное участие и желание толкать команду вперёд и вернуть «Макларен» в верхнюю часть пелотона», — приводит слова генерального директора «Макларена» Зака Брауна пресс-служба британской команды.

Точный срок соглашения Норриса после данного продления не раскрывается. До продления контракт пилота действовал до конца 2025 года.

Напомним, минувший сезон стал наиболее успешным в карьере Норриса, в котором он набрал 205 очков и стал шестым в общем зачёте пилотов.

Ранее ходили слухи о возможном переходе Норриса в «Феррари».