Оставьте в покое Стролла. Сын владельца «Астона» уйдёт из Ф-1, когда посчитает нужным

Весь путь Лоуренса и Лэнса Строллов в Формуле-1 — сплошные американские горки. Огромные денежные вливания в карьеру сына год за годом усиливали негатив к канадскому семейству, даже несмотря на очевидный прогресс Стролла-гонщика с первого сезона в Королеве автоспорта. Но в нынешнем сезоне всё зашло в тупик: «Астон Мартин» впервые построил действительно быструю машину, в которой Лэнс умудряется проводить худший сезон в карьере. Канадец не может соответствовать темпу и результатам Фернандо Алонсо, а на недавнем Гран-при Катара произошёл настоящий срыв: Стролл запорол очередную квалификацию, уже в боксах вышвырнул из болида руль, толкнул своего физиотерапевта, а потом дал Sky Sports красноречивое злое интервью длиной в 23 секунды.

Так уж вышло, что с 2017 года канадец является главным объектом критики и насмешек от фанатов Формулы-1. Поэтому перформанс в Катаре, вкупе с провальными результатами этого года, стал пиком откровенной желчи в адрес того, кто находится в чемпионате только благодаря своему сказочно богатому отцу. Забавно наблюдать, как рядовой выплеск эмоций из-за банального отчаяния стал очередным поводом пнуть канадского гонщика, хотя агрессивное поведение в боксах в неудачные дни практикуют многие пилоты. Уже давно понятно: ключевая особенность Лэнса Стролла заключается в том, что ему нельзя ничего из того, что позволяется другим ребятам, завоёвывающим титулы или хотя бы заносящим командам поменьше денег.

Объективно ли такое отношение к канадцу? Даже в 2023 году, когда он без всяких допущений проводит катастрофически слабый сезон. За что весь мир годами буквально выпинывает Стролла из Формулы-1? Это нечто рациональное? Или всё же коллективное бессознательное? Пора навсегда разобраться с этим и оставить Лэнса Стролла в покое, даже если он будет уступать Алонсо ещё сильнее.

Критика в Формуле-1

Чтобы описать всю суть оценки пилотов в Королеве автоспорта, достаточно одного свежего примера. В 2023 году «Уильямс» посадил за руль молодого таланта Логана Сарджента вместо рента-драйвера Николаса Латифи. После официального объявления выдохнули все: за несколько сезонов канадец принёс Гроуву порядка $ 120 млн, но даже внушительная поддержка финансово нестабильного на тот момент коллектива утопала в общественном недовольстве. Латифи уступал и Расселлу, и Албону, да ещё и попал в Формулу-1 в 24 года — возраст для дебюта, мягко говоря, непростительный, поскольку поздний заход неизменно ассоциируется лишь с большими спонсорскими взносами.

В 2022 году почва для прихода Логана Сарджента была очень плодотворной. Фанаты потирали руки, предвкушая триумф «идеального мира автоспорта», в котором чистый талант победил злополучные деньги. Логан выглядел белым рыцарем на фоне отчаянного канадского семейства Латифи — им не помог даже тот факт, что без поддержки от Николаса финансовое положение «Уильямса» оставляло большие вопросы. Прошло меньше года, и что мы наблюдаем? Да, американец действительно является одним из самых больших «крашеров» в современной истории Ф-1, но сколько времени дали Сардженту те, кто ещё несколько месяцев назад вручили ему флаг и поставили во главе гвардии борцов против платных пилотов?

Теперь в глазах болельщиков Логан — первый кандидат на вылет из пелетона, без всякой жалости. В принципе, это абсолютно справедливо, если бы не одно «но» — стартовый репутационный капитал, наработанный именно руками сторонников всего хорошего против всего плохого в автоспорте. Если вы двумя руками были за скорейшую замену Николаса Латифи именно на Логана Сарджента, то было бы неплохо не делать скоропалительных выводов в отношении американца на основании дебютного неполного сезона. Благо «Уильямс» в этой ситуации радикальными методами восприятия пользоваться вроде как не собирается и оставит американца на 2024 год. А мы лишь скромно умолчим о том, что Гарри Сарджент, дядя Логана, является нефтяным миллиардером и входит в высший истеблишмент США. Но зло — это Николас Латифи, не перепутайте.

Кажется, что многим поклонникам Королевы автоспорта сильно мешают розовые очки. В данном виде спорта, как и во всём мире, никогда не было и не будет той самой справедливости, о которой испокон веков грезят болельщики. Это обыкновенный инфантилизм, мешающий понять главное: можно сколько угодно накладывать свои идеалистические шаблоны на реальную жизнь, которая вообще-то бьёт ключом здесь и сейчас — но она никогда в жизни этого не заметит. Плюнет, сделает по-своему и пойдёт дальше.

Возвращаемся к Строллу

Истерика Лэнса в Катаре, судя по реакции фанатов, была воспринята однозначно: он сильно всем надоел. Такое поведение обсуждается свысока, поскольку канадец проводит в Формуле-1 седьмой сезон — все запасы терпения и даже краткосрочные индульгенции у публики закончились. Совсем недавно на «Чемпионате» вышла разгромная статья про Лэнса Стролла, в которой автор выдал сентенцию касательно канадца: «Смысла оставаться просто нет».

И тут мы подходим к самому интересному. Поскольку Стролл является единственным гонщиком в пелетоне с забетонированным местом ввиду отца-владельца команды, в ответ на любую критику всплывает резонный вопрос: а судьи кто? То есть кто должен определять тот самый смысл нахождения гонщика в команде Формулы-1?

Формулировки в адрес пилотов вроде той, что приведена выше, очень опасны для логического мышления, потому что в них нет ничего рационального: это не более чем попытка выразить своё важное мнение с претензией на ту самую справедливость. В случае Стролла доля этой претензии за секунду обрубается до минимума. Потому что Лэнс — сын владельца команды. Потому что без Лэнса не было бы ничего — ни подиумов Алонсо, не бесконечных вливаний отца, ни сытых сотрудников «Астон Мартин», которые работают на только что построенной базе. Даже выплат долгов по зарплате в «Форс Индия» Серхио Перес никогда не увидел бы, если бы не канадец. Всё, что уже много лет Лоуренс Стролл делает в Формуле-1, он делает ради любимого сына. И точка. Даже при самых нелестных оценках в адрес Лэнса и его отвратных выступлениях нельзя отрицать тот факт, что весь негатив в данной ситуации имеет нулевой КПД.

Вырисовывается фантастическая картина — оказывается, в цепочке между предприимчивым отцом и сыном, которая с 2017 года обрастает многомиллионными вливаниями на самом высоком уровне, нет места простому обывателю! Вроде и звучит иронично, но этот очевидный факт вызывает полное недоумение у тех, кто испытывает к младшему Строллу плохо скрываемое презрение. С одной стороны, у нас есть не просто любящий отец, а человек, обладающий капиталом и опытом в бизнесе, а с другой — «смысла оставаться просто нет». Положа руку на сердце: вы можете представить себе причины, которые заставят прислушаться семейство Строллов к другой стороне?

Лэнс остался один

В 2023 году судьба решила злобно подшутить: сильный прогресс «Астон Мартин» поразительным образом совпал с худшими выступлениями Лэнса в карьере. Роль напарника Фернандо Алонсо ситуацию только усугубила: испанский ветеран с ходу оседлал новое творение команды из Сильверстоуна и с начала сезона залетел на три подряд подиума. Поскольку общественное мнение в Королеве автоспорта меняется по щелчку пальца, для канадца произошло непоправимое: хорошими результатами Алонсо вычеркнул из списка зла в Формуле-1 Лоуренса Стролла и всю команду «Астон Мартин». Всю, кроме бедолаги Лэнса, сначала экстренно залечившего две переломанных руки за полторы недели до старта чемпионата, а затем бесславно барахтающегося ближе к концу десятки и крушащего болид настолько сильно, что в Сингапуре, например, пришлось пропустить гонку. Месяц за месяцем из негативной повестки исчезали даже те, кто имеет со Строллом-младшим родственную связь.

Вроде бы Лоуренс в рамках полемики насчёт сына всегда шёл с ним в одной связке как «спонсор дьявола», но относительно хорошая машина сделала своё дело. Хотя глобальных изменений в стане британской команды не наблюдалось — кроме замены Феттеля на Алонсо и борьбу за топ-3 Кубка конструкторов в период бессилия «Феррари» и «Мерседеса». Ещё в прошлом сезоне на любимом «Чемпионате» выходила статья с вполне однозначным заголовком:

Но всего лишь через год богатство и высокомерие тихо превратились в добро, без каких-либо пояснений насчёт того, как общественное мнение провернуло настолько впечатляющий кульбит. А в это время одинокий Лэнс натыкается на грандиозные новости о том, что ему пора уходить в большой теннис, отец готов продать команду саудовцам за миллиард, потому что намучился с сыном, а мама канадца якобы уговаривает того перестать убивать психику и навсегда покончить с Формулой-1.

Никто не выгораживает очевидного неудачника нынешнего сезона — ещё раз подчеркнём, что результаты канадца в этом году хорошими или неплохими назвать нельзя при всём желании. Интересно другое: а куда подевались те, кто ещё год назад на голубом глазу утверждал, что бесконечные вливания Лоуренса в «Астон Мартин» — это вредно и стыдно? Ответ на поверхности: они никуда не подевались. Просто теперь у всех недовольных одна мишень: лично Лэнс Стролл. Без привязки к отцу и какой-либо команде.

Стролл тянет «Астон Мартин» на дно?

На прогрессе британского коллектива в 2023 году тоже стоит остановиться отдельно — если бы не целая серия подиумов Алонсо по ходу сезона, его напарник точно не получал бы такое количество лучей негатива. Главный аргумент против Стролла звучит так: если бы канадец выглядел прилично на фоне Фернандо, даже регулярно уступая ему, «Астон Мартин» в Кубке конструкторов вёл бы уверенную борьбу с «Мерседесом» и «Феррари», вполне претендуя на второе место. Только почему-то не учитывается, в какой форме сейчас находятся итальянцы с немцами — из обоих лагерей весь сезон доносится непреодолимая тоска по борьбе за первое место. Вассёр, Вольф и пилоты единодушно признают, что нынешнее положение дел является катастрофическим. Но не только «Мерседес» и «Феррари» не впечатляются местом за «быками» — Лоуренс Стролл никогда не скрывал, что решился на покупку команды лишь с одной резонной целью: сделать свою конюшню лучшей в мире. Или, по крайней мере, одной из. Как думаете, миллиардеру сильно нужны увеличенные призовые за более высокое место в командном зачёте?

Учитывая форму «Ред Булл», можно констатировать, что второе место в КК 2023 года разыгрывается по принципу «кто-то должен стать вторым». Нет никакой разницы, кто в итоге им станет. Потому что радости не будет ни у кого.

Второй аспект, на который влияет положение в командном зачёте — время работы в аэротрубе при создании болида на следующий год. Получается забавно: в ничего не значащем сезоне за рулём хорошего болида Стролл не просто проводит кошмарный год: благодаря его «результатам» «Астон Мартин» действительно получит больше времени для аэродинамических испытаний болида на 2024-й! Ситуация парадоксальная: она никак не может оправдывать выступления Лэнса, но является неоспоримым фактом. Повторимся: всё это актуально до тех пор, пока британцы не могут бороться за титул. При первых же победах в гонках любые подобные факты улетучатся, и судить Стролла нужно будет уже без всяких скидок и поисков плюсов посреди огромной горы минусов. Но в том и ирония: Лэнса поливают так, будто Алонсо весь год колесо в колесо борется за первую строчку с Максом Ферстаппеном.

Регулярная критика — это норма?

В Ф-1 всегда ценились гонщики, которые не боятся быть собой даже в периоды отчаяния и бессилия. Намеренно отстранённое общение с журналистами, истерики в боксах — мы не раз проходили это на примере чемпионов, середняков и аутсайдеров. Казалось бы, всё очевидно: если спортсмен так остро переживает за собственную неудачу, ему точно не всё равно. Поскольку подобные инциденты происходят не очень часто, то разовый выплеск агрессии от гонщика, как правило, не рассматривается всерьёз и забывается с последним повтором в трансляции.

Случай Стролла в этом разрезе удивителен, потому что более ранимого спортсмена в Формуле-1 ещё нужно поискать — чего стоит рассказ экс-сотрудника «Уильямса» о нелёгком дебютном сезоне канадца. После неудачной квалификации на домашнем Гран-при Лэнс устроил себе настоящую обструкцию: сначала громил комнату, а затем сел и заплакал в абсолютной тишине. По словам рассказчика, «слышать это было душераздирающе». Когда Стролла пришёл утешать отец, тот произнёс следующее: «Я чертовски стараюсь. Не знаю, что делаю неправильно.

Просто отдайте место ди Ресте. Я не заслуживаю этого места». И всё это во время абсолютно негативного фона уже тогда, когда 18-летний парень преодолевал горы сомнений насчёт себя, хотя в целом Лэнс проводил хороший дебютный сезон. Добавьте сюда волшебный поул в дождевой Турции 2020 года, после которого восторженный победитель прямо в камеру заявил, что любит свою работу. Как-то не вяжется с постоянными пространственными рассуждениями о том, что «канадец утратил мотивацию».

Для кого-то и эти примеры не являются поводом не бить лежачего, но ответьте честно: такой поток отборных насмешек и откровенной злобы в адрес Стролла уместен на фоне его собственных переживаний? Которые, как можно предположить, являются для гонщика настоящей драмой, как и весь его путь в автоспорте. В этой истории есть место хотя бы капле сострадания? Только не рассказывайте о том, что Ф-1 сурова по своей природе и не приемлет сантиментов: иначе никто и не подумал бы жалеть, например, Ландо Норриса после упущенной исключительно по своей вине победы в Сочи в 2021 году. Никто и не посмел бы выразить поддержку Никите Мазепину, которого максимально некрасиво убрали из Формулы-1. И только Стролл всегда огребает лишь за то, что он — Стролл.

Лэнс Стролл и Сергей Сироткин в «Уильямсе» Фото: Charles Coates/Getty Images

Лучший рента

С момента появления канадского семейства в Формуле-1 никто не озвучивал, что Лэнс — главный талант мирового автоспорта. Что титул при поддержке отца является вопросом времени. Да, есть размах, масштаб, сотни миллионов долларов. Но гонщик-Стролл никогда не выпячивал себя, не отличался наглостью, самоуверенностью, грязным пилотажем. Многие правильно замечают, что уровень Лэнса — быть середняком, при этом замечают со знаком минус. Почему? Ведь глобально канадец сейчас ничем не отличается от Окона, Гасли, Магнуссена, Албона — те же аварии, те же очки, те же штрафы. Те же результаты за пределами первой шестёрки, которые не имеют стратегического смысла. Абсолютно никакой разницы, кроме богатого отца за спиной. Который уже давным-давно решает глобальные бизнес-задачи вместо денежных взносов за сына.

Лэнс Стролл — самый эффективный рента-драйвер в истории Формулы-1. Он всегда соответствовал необходимой планке Королевы автоспорта, а деньги его семьи спасли от забвения «Уильямс» и «Форс Индия». В качестве благодарности канадец получил необычную награду: с самого начала карьеры и, вероятно, до её конца он будет козлом отпущения для всех, кто любит себя в Формуле-1. Утешает одно: с огромной вероятностью Стролл будет выступать ещё очень долго. И уйдёт только тогда, когда они с отцом этого захотят.