Раскачиваем метаболизм: как восстановить режим питания после праздников?

Праздники уже давно закончились, а это значит, что пора возвращаться в привычный режим питания и тренировок. Но делать это нужно правильно и постепенно, чтобы не навредить себе. Разберём несколько простых способов восстановить своё питание и подготовить организм к тренировкам после праздничных застолий.

Не голодать!

Главной ошибкой худеющих после праздников – голодание. Организм уже находится в стрессе от количества съеденного и выпитого.



Необходимо плавно снижать калорийность блюд, добавить в рацион овощи диетическое, нежирное мясо и морепродукты.

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Кушаем правильно.



Обязательно завтракаем, обедаем и ужинаем. А также перекусываем фруктами, легкими салатами или творогом.

Важно плотно завтракать и не пропускать этот приём пищи. А вот ужин должен быть максимально лёгким.



Пейте воду!



Много воды. 300 мл за 20 минут до завтрака и 2-3 литра в течение дня.

Вода выводит токсины из организма, именно это нам необходимо после новогодних застолий.



Но не старайтесь выпивать большое количество воды за раз, это может вызвать отёки и оказать нежелательную нагрузку на почки.



Еду можно запивать чаем или кофе примерно 150 мл, но не водой, т.к она разбавляет желудочный соки и замедляет переваривание пищи, а чай и кофе – это напитки.

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Больше движения.



Прогулки, каток, лыжи. Любая активность идёт на пользу нашему организму.



Минимальное количество километров на вашем шагомере — 5! А лучше и вовсе проходить 8-10 км каждый день.

Комплекс упражнений, который вернёт вас к жизни после праздников Начинаем с тренировки низкой интенсивности в стиле barre.

Сон – это важно!



После праздничных гуляний важно восстановить не только питание, но и режим сна.



Ложитесь не позже 23:00. Прекращайте всю активную деятельность за час до сна, а последний приём пищи не позднее 3 часов.