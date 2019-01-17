Раскачиваем метаболизм: как восстановить режим питания после праздников?

Праздники уже давно закончились, а это значит, что пора возвращаться в привычный режим питания и тренировок. Но делать это нужно правильно и постепенно, чтобы не навредить себе. Разберём несколько простых способов восстановить своё питание и подготовить организм к тренировкам после праздничных застолий.
Не голодать!
Главной ошибкой худеющих после праздников – голодание. Организм уже находится в стрессе от количества съеденного и выпитого.
Необходимо плавно снижать калорийность блюд, добавить в рацион овощи диетическое, нежирное мясо и морепродукты.
Кушаем правильно.
Обязательно завтракаем, обедаем и ужинаем. А также перекусываем фруктами, легкими салатами или творогом.
Важно плотно завтракать и не пропускать этот приём пищи. А вот ужин должен быть максимально лёгким.
Пейте воду!
Много воды. 300 мл за 20 минут до завтрака и 2-3 литра в течение дня.
Вода выводит токсины из организма, именно это нам необходимо после новогодних застолий.
Но не старайтесь выпивать большое количество воды за раз, это может вызвать отёки и оказать нежелательную нагрузку на почки.
Еду можно запивать чаем или кофе примерно 150 мл, но не водой, т.к она разбавляет желудочный соки и замедляет переваривание пищи, а чай и кофе – это напитки.
Больше движения.
Прогулки, каток, лыжи. Любая активность идёт на пользу нашему организму.
Минимальное количество километров на вашем шагомере — 5! А лучше и вовсе проходить 8-10 км каждый день.
Сон – это важно!
После праздничных гуляний важно восстановить не только питание, но и режим сна.
Ложитесь не позже 23:00. Прекращайте всю активную деятельность за час до сна, а последний приём пищи не позднее 3 часов.