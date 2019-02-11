10 лучших фильмов о спорте всех времён

В нашей подборке мы собрали десятку лучших спортивных драм, многие из которых основаны на реальных событиях. Не забудьте сохранить ссылку и обязательно посмотреть что-то из этого списка. Заряд мотивации гарантируем!

«Игра по чужим правилам» (США, 2006)

Основан на реальных событиях: да.

Интересны факт: на показанном в конце фильма снимке изображены настоящие спортсмены команды Texas Western сезона 1965-66 гг., а не актёры.

О чём фильм: история тренера студенческой баскетбольной сборной из Техаса Дона Хэскинса. В 1966 году Хэскинс собрал революционную по составу команду, набрав в основной состав исключительно темнокожих игроков, и привёл к победе в чемпионате.

Фото: kinopoisk.ru

«Хулиганы» (США, Великобритания 2004)

Основан на реальных событиях: нет.

Интересный факт: создателям фильма разрешили снимать на стадионе «Вест Хэма», т.к. руководство клуба полагало, что картина будет о футболе. Когда после съёмок они узнали, что в фильме пойдёт речь о футбольных хулиганах, то постарались как можно быстрее откреститься от данного проекта.

О чём фильм: студент факультета журналистики Мэтт Бакнер отчислен из Гарварда за преступление, которого не совершал. В поисках нового пристанища молодой человек сбегает в Лондон к своей сестре Шэннон. Именно в Лондоне Мэтт открывает для себя многогранный мир футбола. В околофутбольной тусовке он находит новых друзей, большие неприятности и оказывается в компании безумных фанатов, готовых абсолютно на всё ради любимого клуба.

Фото: kinopoisk.ru

«Ураган» (США, 1999)

Основан на реальных событиях: да.

Интересный факт: чемпион мира Джои Джарделло, которому в фильме судьи подарили победу над Картером, в реальной жизни выиграл бой без спорных моментов. Поэтому сразу после выхода «Урагана» он подал иск на кинокомпанию, и ему была выплачена компенсация.

О чём фильм: история из жизни боксёра Рубина Картера, который претендовал на чемпионский титул в среднем весе, но, став жертвой ложного обвинения в убийстве, оказался за решёткой.

Фото: kinopoisk.ru



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«Воин» (США, 2011)

Основан на реальных событиях: нет.

Интересный факт: для роли Том Харди набрал 12 кг мышечной массы.

О чём фильм: сильная спортивная драма, история преодоления молодого бойца Томми Конлона, который поставил себе амбициозную цель: приготовиться к участию в большом турнире. Тренировать сына перед решающей схваткой берётся его отец-пьяница, в прошлом талантливый боксёр.

Фото: kinopoisk.ru

«Гонка» (Великобритания, Германия, 2013)

Основан на реальных событиях: да.

Интересный факт: специально для съёмок фильма компании Historic Formula One удалось собрать стартовое поле из 24 оригинальных машин 1976 года, уговорив их владельцев сотрудничать со съёмочной группой.

О чём фильм: 70-е годы XX века. Золотое время Формулы-1. Два непримиримых соперника в истории гонок — обаятельный англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный австриец Ники Лауда — доводят себя до предела физической и психологической выносливости. Драматичная история и главная гонка в карьере, исход которой может стоить слишком высокую цену.

Фото: kinopoisk.ru

«Сенна» (Великобритания, Франция, 2010)

Основан на реальных событиях: да.

Интересный факт: документальный фильм включает в себя видеозаписи из домашнего архива семьи гонщика.

О чём фильм: документальный фильм об одном из лучших гонщиков за всю историю Формулы 1, великом спортсмене Айртоне Сенне. И это, пожалуй, самое важное, что стоит знать, чтобы настроить на просмотр этого фильма.

Фото: kinopoisk.ru

«Класс 92» (Великобритания, 2013)

Основан на реальных событиях: да.

О чём фильм: история-легенда о пути к мировой славе шести молодых футболистов из «Манчестер Юнайтед»: Дэвида Бекхэма, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Ники Батта, Фила и Гари Невиллов. Фильм охватывает семилетний период их карьеры начиная с 1992 года, когда команда впервые за 30 лет выиграла Молодёжный кубок Англии.

Фото: kinopoisk.ru

«Касаясь пустоты» (Великобритания, США 2003)

Основан на реальных событиях: да.

Интересный факт: кадры восхождения с участием актёров для реставрации архивных кадров были сняты в Альпах.

О чём фильм: эта кинолента — экранизация книжного бестселлера известного альпиниста Джо Симпсона в основу которых легла одна из самых невероятных историй его жизни.

В книге описывается восхождение Симпсона и его друга Саймона Йетса на одну из вершин перуанских Анд в 1985 году (высота около 7000 метров). В борьбе за выживание молодые люди вынуждены ежеминутно принимать непростые решения. Симпсон и Йетс вместе возвращаются на место событий, чтобы поведать свою историю перед объективом камеры.

Фото: kinopoisk.ru

«Легенда № 17» (Россия, 2012)

Основан на реальных событиях: да.

Интересный факт: близкие Валерия Харламова исполнили небольшие роли в фильме: сын Александр (сам — профессиональный хоккеист) сыграл хоккеиста «Звезды», а у сестры Татьяны Борисовны камео вахтерши в «Лужниках».

О чём фильм: 2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР — Канада. Это была не просто игра, это была битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее.

Теперь весь мир знал его просто по номеру 17. Валерий Харламов, забивший в том матче 2 шайбы, мгновенно взлетел на вершину славы. Сбылась его мечта — упорство, спортивный талант и суровые уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из «номера 17» легенду мирового хоккея.

Фото: kinopoisk.ru

«Движение вверх» (Россия, 2018)

Основан на реальных событиях: да.

Интересный факт: консультантами проекта выступили участник золотого матча Иван Едешко, а также сын Сергея Белова, Александр, который исполнил небольшую роль (игрока сборной СССР Геннадия Вольнова) и был постановщиком игровых баскетбольных сцен в фильме.

О чём фильм: есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).

Фото: kinopoisk.ru

А какой фильм вы бы добавили в нашу подборку?