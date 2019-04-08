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10 забегов весны: Эльтон, Московский марафон, кросс Быстрый пёс

«Чемпионат»
Фото: istockphoto.com/
9 забегов этой весны: марафоны, полумарафоны, кроссы и дистанции для новичков
Беговой сезон открыт. Где принять участие в апреле и мае?
Lifestyle / Бег

Пробег-марафон «Алешкинские просеки»

Когда: 13 апреля
Где: г. Москва
Дистанции: 500 м/ 1 км/ 2 км/ 3 км/ 5 км/ 10 км/ 15 км/ 21,1 км/ 30 км/ 42,2 км/ 50 км/ 1 миля/ 2 мили/ и 6 ч нон-стоп

Традиционный марафон с разными вариантами дистанций, который пройдёт в Алёшкинском лесу. Свежий воздух и приятная атмосфера гарантированы. Регистрация уже открыта, мест достаточно.

Регистрация.

Балашиха бежит

Когда: 14 апреля
Где: Московская область, г.Балашиха
Дистанции: 5 км/ 10 км

Красивая и романтичная трасса набережной реки Пехорка не оставит никого равнодушным. Организаторы забега обещают музыку и много интересного.

Регистрация.

Elton Volgabus Ultra

Когда: 25 мая
Где: Волгоградская область, природный парк «Эльтонский»
Дистанция: 84 км

Elton Night Ultra Прохладная ночная гонка по подсвеченной трассе вокруг озера перенесёт вас в невероятную сказочную атмосферу. Регистрация уже открыта, насладиться самым красивым, большим по площади минеральным озером Европы – Эльтон.

Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.

Фото: life.russiarunning.com

Кросс «Быстрый пес»

Когда: 20 апреля
Где: в парке «Битцевский лес»
Дистанция: 2 км

Кросс «Быстрый пес» пройдёт на территории Битцевского леса 20 апреля, в рамках кросса «Лисья гора». Онлайн-регистрация продлится до 11 апреля. Спешите принять участие в самом милом забеге со своими четвероногими друзьями. После финиша все участники получат памятные значки.

Регистрация.

Фото: runc.run

Кросс «Лисья гора»

Когда: 21 апреля
Где: в парке «Битцевский лес»
Дистанции: 2 км и 8 км

Классический кросс с кольцевой трассой длиной 2 км на лугу в Битцевском лесу. Старты будут разделены отдельно для мужчин и женщин. Красивые пейзажи просыпающегося после зимы леса, хорошее настроение и призы обеспечены. Регистрация закроется раньше, если закончатся свободные места.

Регистрация.

Фото: runc.run

Петербургский полумарафон «Белые ночи»

Когда: 21 апреля
Где: Ленинградская область, Санкт-Петербург
Дистанция: 21 км

В Санкт-Петербурге пройдёт самый романтичный забег этой весны. Всем участникам, честно закончившим дистанцию, вручаются сувенирные памятные медали. Белые ночи Петербурга, хватит спать, беги!

Регистрация.

ROSA PEAK

Когда: 2 мая
Где: Роза Хутор
Дистанция: 6,5 км с набором высоты до 1150 м

Роза Хутор – круглогодичный горный курорт и уникальное место для активного отдыха. Экстремальные условия позволят проникнуться настоящей горной атмосферой. Собери волю в кулак и сделай это. Участие принимают разные возрастные группы.

Регистрация.

STARKIDS ROSA RUN 2019

Когда: 2 мая
Где: Роза Хутор
Дистанция: 500 м и 1000 м

Фестиваль ROSA RUN спешит предложить традиционный детский забег STARKIDS. Он проходит ежегодно в майские праздники на курорте Роза Хутор. Возраст участия — от 0 до 12 лет. Приводите на старт своих маленьких бегунов, участие могут принять как дети на руках родителей, так и в коляске. Каждый бегун получит много памятных подарков.

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Майский трейл

Когда: 5 мая
Где: Белокуриха, Алтайский край
Дистанции: 1 км/ 17 км и 35 км

Через 34 дня в Алтайском крае пройдёт бег по трём видам дистанций. Места ограниченны, но ещё есть. Участников ждёт красивая природа Сибири и призы.

Регистрация.

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