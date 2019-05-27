Главная / Lifestyle / Статьи /

5 красивых и динамичных упражнений направления Less Mills. Кейли Джек

Валерия Баринова
Насильно Mills не будешь: 5 упражнений, которые хочется повторить
Красотка Кейли Джек показывает свои любимые упражнения из программы Less Mills. Спорим, у вас не получится с первого раза?
Lifestyle / Фитнес 0

Волна, постепенно накрывающая все мировые спортивные клубы, становится всё больше. Программа Less Mills появилась в конце прошлого века, а уже сегодня она насчитывает около 15 различных направлений.
На фестивале Reebok в минувшие выходные мы познакомились с тренером и амбассадором Кейли Джек, которая показала нам свои любимые упражнения.

«Одно из моих любимых упражнений в Less Mills Barre – это арабеск в прыжке. При его выполнении чувствуешь себя не только красивой, но и невероятно сильной. Твои руки образуют плавную, изящную линию, а тело вытягивается, как струна. Выглядишь в точности как балерина.

В BodyCombat я больше всего люблю сайд кик в прыжке. Удар здорово заставляет работать ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра. Прыжок усиливает это напряжение в разы. Здесь чувствуешь себя крутым парнем, побеждающим в любой драке.

Less Mills Grit – это высокоинтенсивные интервальные тренировки. Классное упражнение – конькобежные прыжки. Оно идеально подходит для того, чтобы сделать ягодицы красивыми и упругими. Разве существуют те, кто не хочет иметь отличный вид сзади?

SH’BAM – это в первую очередь про танцы. Важно позволить себе выпустить всё, что у тебя внутри. Я люблю подключать бёдра. Так я сразу синхронизируюсь с битом, ловлю ритм и полностью погружаюсь в музыку.

В Les Mills bodybalance мне особенно близко толкание волн из Тай-цзи. Погружение в саму сущность этого искусства очень успокаивает. Мне это упражнение помогает заглянуть в себя, прочувствовать своё тело и восстановить дыхание после тренировки".

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Валерия Шугурина, «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
Я худею. Сделать всё, чтобы похудеть и не набрать вес обратно. Это реально?
Я худею. Сделать всё, чтобы похудеть и не набрать вес обратно. Это реально?
Играй, как Месси: тренировка нападающего, снятая от первого лица
Играй, как Месси: тренировка нападающего, снятая от первого лица
TOP 3
10 актуальных моделей кроссовок этой весны
Фото
10 актуальных моделей кроссовок этой весны
Фитнес
Я худею. «Мне 24, а моим лёгким 100 лет». Операция по спасению себя
Эксклюзив
Я худею. «Мне 24, а моим лёгким 100 лет». Операция по спасению себя
Фитнес
Сколько стоит один выпуск «КраСавы», зачем платить за иностранные языки
Сколько стоит один выпуск «КраСавы», зачем платить за иностранные языки