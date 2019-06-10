Почему тренироваться на улице полезнее, чем в зале?

Учёные уже давно просят нас не пренебрегать свежим воздухом и не толпиться в душных тренажёрных залах, особенно когда за окном лето. Занятия под открытым небом становятся намного эффективнее и как минимум веселее. Многие фитнес-клубы и студии в это время года тоже переходят на формат open-air. Мы поговорили с гимнасткой и основательницей студии растяжки SM Stretching Самирой Мустафаевой и узнали все секреты удачной уличной тренировки.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Совсем недавно Самира вместе с мужем Николаем открыли первую зарубежную студию SM Stretching в солнечном Лос-Анджелесе.

— Какие планы на ближайшее время?

— В этом году планируем активно развивать студию в ЛА и, возможно, открыть ещё несколько точек там. Совсем скоро у нас будет новое дело, название которого мы пока держим в секрете. Это не SM Stretching, но тоже спортивный проект, в котором будут разные направления. Одно из них совсем не развито в России.

— А в других российских городах пока не планируете открываться?

— Честно, с этим пока сложно. Мы не уверены, что это наш путь. Хочется всё-таки контролировать и вести дела самостоятельно. Качество для нас важнее.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Сейчас приходится жить на два города?

— Да. И это не просто. Я прилетела и работаю с 9 утра до 10 вечера, и даже пообедать иногда не успеваю. В команду активно присоединяются новые тренеры, собеседования занимают огромное количество времени.

— Летом в студии добавляется формат open-air-тренировок. Отличается ли программа?

— Да, форматы меняются постоянно, но, в целом, мы работаем по одной концепции. В этом году в первый раз провели открытую тренировку по barre. На занятие в «Музеоне» пришло больше 300 человек, это было очень круто.

Сейчас к нам можно присоединиться на трёх площадках:

Barre на крыше арки Парка Горького

Stretching в Парке Музеон

Strethcing на крыше башки ОКО (высота – 354 м)

Ещё будет несколько новых локаций и обновлённые программы. В этом году всех ждёт не только stretching, но и функционал.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— В чём преимущество тренировок на свежем воздухе?

— В первую очередь это энергетика и мотивация, когда вокруг тебя гораздо больше людей, чем в зале. Вокруг – солнце, хорошая погода, лёгкий ветерок, самочувствие улучшается, дышится легче. Это особенный вайб.

— Ты сконцентрировала своё внимание на barre. Чем тебя привлекает это направление?

— Ещё летом оно не было развито в России. Сейчас мне приятно, что мы вложили в него свои силы, и направление стало таким популярным. Конечно, я не уверена, что все тренеры действительно проходят сертификацию, потому что это не так просто сейчас, но искренне надеюсь на это.

Мне нравится, что barre похоже на танцы, но это всё же силовая тренировка. Я люблю громко считать, бегать и прыгать — для меня это идеальное сочетание. На растяжке всё-таки всё медленнее и гораздо спокойнее. Ещё и тело скульптурируется отлично, осанка выпрямляется, чувствуешь себя женственной и сексуальной.

— Есть ли у тебя личные лайфхаки, чтобы тренировки проходили эффективнее?

— Во-первых, не заниматься каждый день, потому что мышцы устают, и результат может быть обратным. Во-вторых, внимательно следить за выполнением упражнения. Любое малейшее неправильное движение – напрягается не та мышца. Важно сосредоточиться на той части тела, которая качается в данный момент. Хорошая тренировка – это ещё и умственная работа, правильная концентрация своих сил и энергии.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Ты следишь за питанием?

— Да. Один из наших тренеров, Вова, который отлично разбирается в этой теме, советует считать калории, если вы хотите подсушиться. У меня сейчас нет такой задачи, поэтому я на данный момент не очень строго контролирую свой рацион. Но однозначно необходимо соблюдать дефицит калорий – тратить больше, чем потреблять.

— Есть ли какие-то любимые продукты, которые придают тебе энергии перед тренировкой?

— Да, сейчас это смузи и витаминные коктейли.

— Поделишься несколькими эффективными упражнениями для тренировки на свежем воздухе?

— Думаю, топ-3 — это поза на четвереньках и отведение ноги назад, ягодичный мостик с мячом и подкачка рук в плие. Сейчас покажу.

Что говорят учёные?

Когда вы занимаетесь спортом на улице, обогащение организма кислородом происходит интенсивнее, чем в помещении, а это, в свою очередь, способствует восстановлению нервной системы, делает вас более выносливыми и сконцентрированными.

В отличие от фитнес-залов, покрытие и геометрия площадок для уличных тренировок бывают разные. Такие занятия требуют от вас большей вовлечённости и лучшей координации. Вы больше сосредоточены на технике выполнения упражнений и лучше контролируете собственное тело, чтобы избежать травм.