Евгений Ройзман: дядя Женя пожилой, до финиша может недотянуть

Экс-глава Екатеринбурга — о возрасте, «вписке» в триатлон, подставе на финише и депутатском ресурсе.

Новый герой шоу #226вопросов, совместного проекта «Чемпионата» и ведущего организатора триатлон-стартов в России компании IRONSTAR, — экс-глава Екатеринбурга, депутат Государственной думы, писатель и создатель марафона «Европа-Азия» Евгений Ройзман.



Триатлон — новая вершина в его спортивной истории. Во время интервью Ройзман рассказывает о невероятном ресурсе депутата Государственной думы, марафоне, который он пробежал случайно, и о том, почему возраст даёт кучу преимуществ на дистанции.

02.00 – почему Шекспир завидовал бы Ройзману?

04.00 – самое главное во время марафона.

05.40 – как Ройзман решился на свой первый триатлон.

07.20 – почему Евгений поплывёт брасом и ему не стыдно.

11.50 – тяжёлое спортивное детство, в котором было всё.

12.45 – свой первый марафон он пробежал… случайно. Как это было?

15.20 – зачем Ройзмана заставляли пить и есть на дистанции.

17.00 – три лайфхака от Евгения Рулевского. Они помогут вам на старте.

18.38 — на финише Евгения Ройзмана подставили. Не тот флаг.

22.25 – почему возраст даёт много плюсов? Никогда не поздно начать

22.52 – блиц в лифте: гели или батончики?

23.30 – розыгрыш: книга с автографом.

24.01 — о чём Ройзман рассказал за кадром. Вместо бекстейджа.

P.S. Выпуск снимали ещё в апреле, поэтому не обращайте внимания на снег за окном. Несмотря на температуру на улице, интервью получилось жарким. Заряжайтесь!